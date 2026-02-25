От новата кадрова политика на служебното правителство е видно, че се върви към смяна на главния секретар на МВР и заместника му. А оттам нататък какво ще се случи с директорите на областни дирекции, мисля че е трудно да се каже. Всичко е въпрос на оценка и събиране на повече вътрешна информация. Това каза внабившият министър на вътрешните работи, адвокат Емануил Йорданов.Ролята на МВР по време на изборите е сериозна. Очакването е служителите да свършат добре своята работа, за да могат да сведат до минимум купуването на гласове. "Аз лично не искам да виждам някакви бизнесмени да ходят в квартали, в които живеят най-много "фаянсаджии“ на глава от населението и да си ангажират работна ръка,“ каза гостът и допълни, че корпоративният вот не е работа на МВР, а по-скоро трябва да се работи срещу причините, които го поржадат, и то не непосредствено преди изборите, а в цялото време.По думите му още от началото трагедията "Петрохан“ е обяснена по начин, който предполага политическата й употреба и опит да се внуши на хората една-единствена версия. Това, което прави впечатление в хода на разследването според него е, че се пускат записи на парче, не в цялост, изразяват се някакви тези, които не е много ясно дали са категорично доказани със събрани по делото доказателства. "Въобще всичко си е политическа спекулация. В крайна сметка мисля, че който се опитва да използва нещо такова с политически цели, не само няма да спечели, а е възможно и сам да понесе загуби“."Още от първият ден се опитаха да ни набият в главите една версия, която до известно степен би могла да се окаже вярна. Но за да кажем, че това е истината, трябва да мина още доста време и да се свърши много работа. Колкото повече истината излиза наяве, толкова повече спорове възникват в обществото. Защото ние нямахме адекватно обяснение в началото, сега също така нямаме адекватно обяснение. Именно затова е необходимо да се изчака, да се даде време на хората, които работят по случая да си свършат работата,“ посочи още той, като според него след изборите ще се излезе с прокурорско постановление за прекратяване на производството с извод, че "трима души са се самоубили, единият с два изстрела и две оръжия и четвъртият убил двама и след това се е самоубил“.