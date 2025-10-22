ЗАРЕЖДАНЕ...
Адв. Людмил Рангелов: Има нещо символно в нападението с чук
Правосъдният министър допълни и че до скоро Илиев е бил под охрана заради получени заплахи, но поискал да я свалят. Под охрана е и друг магистрат, поискал сам защита.
Нападението най-вероятно е свързано с работата му, коментира и настоящия заместник градски прокурор на София – Ангел Кънев.
Темата коментираха Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба, Филип Гунев, бивш зам.-министър на вътрешните работи, и адвокат Людмил Рангелов.
"На първо място да пожелаем да оздравее Иво Илиев и на второ място – аз бих призовал да не отиваме в някакви крайности – да не говорим за посегателство срещу държавата. Ние дори не знаем дали той е нападнат в качеството на прокурор, може да има милион версии“, обяви Бойко Найденов.
По думите му трябва първо да де се изследват всички версии. Възможно е да е сгрешен човекът, към който е насочено нападението, допълни той.
И според адвокат Людмил Рангелов се прибързва с твърдението, че това е нападение срещу магистрат.
"Ако си припомни в случая с Виктория Маринова в 2018 г., когато реагираха европейски институции, Международният съюз на журналистите, българските журналисти и кой ли не, като на нападение срещу журналист. В последствие се оказа, че това изобщо не е така. Темата е удобна за спекулации, включително и медийни спекулации, там е журналист, да, журналистите са под специална закрила, тук е магистрат, също под специална закрила, но дали е нападнат в качеството му на магистрат или има някаква друга лична причина между нападателя или някой поръчител за това, е рано да се каже“, коментира адвокатът.
По думите на Филип Гунев най-далеч във версиите за престъплението е отишла Асоциацията на прокурорите, който го свърза с общото говорене срещу прокуратурата в България.
"Вероятно е свързано с работата на прокурора или с някаква лична. Може и да има някакви лични причини – взел огромна сума пари назаем, не ги е върнал или някакви такива други лични драми. Но при всички положения е нещо сериозно. По-вероятно е, имайки предвид какво работи, да е свързано с работата“, коментира Гунев пред bTV.
Според адвокат Людмил Рангелов има и нещо символно във факта, че нападението е с чук, което напомня за саморазправата между преди години между наркодилъри.
Бойко Найденов отбеляза, че е съгласен с част от позиция на Асоциацията на прокурорите, а именно, че няма никакво доверие в прокуратурата.
