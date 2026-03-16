Прокуратурата разследва случай на починала млада жена след естетична процедура при лекар от Дупница. По информация на близките, преди смъртта тя е посетила хирург, който е поставил хиалурон в гърдите. Темата коментира адвокат Мария Шаркова.Тя посочи, че в практиката се сблъсква с подобни случаи, довели до тежки увреждания, като някои от тях са необратими. Шаркова каза, че все повече млади хора търсят "бърза и лесна красота, без да си дават сметка за възможните рискове". Тя допълни, че на такива клиенти често се обяснява, че няма никакви опасности, дават се гаранции за външния вид, че няма период на възстановяване и че не се дават препоръки след процедурата.Към момента не е известно дали смъртта на младата жена е свързвана с естетичната процедура, това се разследва, допълни пред NOVA NEWS юристът.Шаркова обясни още, че документите за информирано съгласие, които подписват клиентите при такива процедури, често са много лаконични и твърде общи. Адвокатът беше категорична, че човекът, който иска да се подложи на естетична процедура, трябва да се информира за нея подробно преди това.Шаркова обясни още, че контролните органи реагират предимно, след като някой пострада. Тя подчерта, че клиентите трябва да проверяват къде ще проведат съответната процедура и дали лицето има нужната квалификация. Също така допълни, че е недопустимо медицински процедури да се правят в козметични кабинети или обекти, които не са лечебни заведения.