Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
©
"Това е трябвало да се случи още при въвеждането им, а не "да плащаме години наред за безсмислени лепенки“, които оскъпиха ГТП с около 30%, казва в интервю за вестник "Труд" адвокатът Петър Славов.
"Преди бяха под 50 лева, а сега трудно намирате пункт под 100“, напомня юристът.
Но вместо да се спре с абсурдните изисквания, депутатите са измислили ново – стикер за пожарогасителя. В чл. 139, ал. 11 от ЗДвП се появява текст, че изправността на пожарогасителя трябва да се удостоверява със "стикер или маркировка“.
"Какво значи маркировка? Кой я поставя? Къде? Ще ни карат ли да носим пожарогасителите на преглед?“, пита Славов. Според него това напомня друг "бисер“ – задължителния технотест при липса на "Гражданска отговорност“, който съдът отмени.
Новото изискване влиза в сила на 7 февруари 2025 г. Ако не бъде отменено дотогава, юристът прогнозира нова конституционна жалба.
Омбудсманът Велислава Делчева подава конституционна жалба срещу друг спорен текст – отказ от годишен технически преглед, ако в системата на МВР има данни за неплатени глоби.
Адвокат Славов е инициатор предложението да бъде атакувано:
"Данни за неплатени глоби не означава неплатени глоби. Системата често не отразява плащания – хората са платили, но в МВР това не се вижда. Няма как тази административна грешка да блокира прегледа.“
Според него текстът може да доведе до лавина от проблеми: връщане на шофьори от пунктовете, изтекли застраховки, повече неизправни автомобили на пътя и реална опасност от тежки произшествия.
"Държавата няма право да си създава привилегирован механизъм за събиране на глоби за сметка на безопасността“, казва адвокатът. Той припомня, че Конституционният съд вече е отменял два сходни режима.
Славов коментира и проверките за "средна скорост“ чрез тол камерите:
"Има десетки хиляди заснети нарушения, но няма нито един издаден фиш. Това вдъхновява най-безразсъдните водачи“.
Според него, ако системата не може да обработва файловете, МВР трябва да санкционира нарушителите по аналогов начин, а не да допуска безнаказаност. Още по-притеснителен е фактът, че около 40% от заснетите нарушители са чужденци, за които последици на практика няма.
Още от категорията
/
Премиерът от Сливница: Най-важната цел е отбраната на Отечеството, по примера на нашите предшественици, които отдадоха живота си
21:37
Шефът на "Гранична полиция": Има опити за структуриране на трафик на мигранти през гръцката граница
21:00
Ножаров: Увеличение на данъка дивидент от 5 на 10% е лоша идея, ще засегне обикновените хора, не свръхбогатите
18:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.