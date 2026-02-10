Адвокат: Може би в конкретния случай детето е живяло в хижа "Петрохан", отговорността е на родителите
"Има хора, които това работят. Има хора, които следва да бъдат сезирани в случаи, че има подобна ситуация. Тук поне в конкретната случка може би има нещо нередно, а може и да няма. Сред жертвите има едно 15-годишно дете, за което ние нищо не знаем. Дали е ходило на училище, не знаем дали се е обучавало като частен ученик. Дали това дете е било там по собствена воля".
Именно училището е това, което трябва да подаде сигнал на отдела към Закрила на детето. Задачата на институциите е да се следи именно за това, заяви Бекирска.
"В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители и отклоняването му от местоживеенето е само по важни причини. Само тогава то може да бъде отклонено. Така стои законът. Въпросът е, че в конкретния случай може би детето е живяло в тази хижа. Дали е живяло там за определен период - ние нямаме представа. Тук отговорността е на самите родители".
Родителската отговорност винаги е на двамата родители и тя винаги е равна, допълни тя.
