Адвокат Петрова: Репродуктивна или естетична медицина са несъществуващи специалности, а пациенти са въведени в заблуда и търпят последици
© NOVA NEWS
"Това, което разкриха ваши колеги, и моята практика показват, че сляпото доверие не винаги се възнаграждава с изграждане на добра връзка лекар – пациент. Доста често то става предпоставка за проблеми, особено когато се гради на информация от социалните мрежи или непроверени източници", заяви д-р Петрова.
По думите ѝ, за да стане някой правоспособен лекар, освен диплома по медицина, е задължително членство в Българския лекарски съюз. След това започва продължаващо обучение и специализация в конкретна клинична област. "Дълги години младите лекари работят в непосилни условия, учат и практикуват едновременно, което създава предпоставки за злоупотреби", обясни тя.
"Голяма част от медицинските стандарти предвиждат лекарите-специализанти да работят под контрол на специалисти. Поради кадровия дефицит това често не се случва. Така започнаха злоупотребите", каза д-р Петрова.
Тя даде примери с измислени специалности като репродуктивна медицина или естетична медицина. "Подобни специалности не съществуват. В резултат пациенти биват въвеждани в заблуждение и понякога претърпяват тежки последици", допълни тя.
Още от категорията
/
Петър Ганев: Нормално е да има закръгляне на цените. Това улеснява транзакциите на пазара и връщането на ресто
20:39
Евродепутатът Радев с резерви към 100-процентен машинен вот: Не трябва по никакъв начин да застрашаваме сигурността и честността на вота
18:53
КЗП глобява мобилен оператор с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуги на редовен потребител
15:42
Докладът за състоянието на националната сигурност бе приет на заседание на Съвета по сигурност към МС
14:57
Съюзът на международните превозвачи: Засега загубите от блокадите на гръцките фермери са в размер на милиони евро
14:57
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.