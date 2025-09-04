ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат: Тези наказания са противни на правни принципи и всякаква житейска логика
"Правната действителност е такава, че човек, който по непредпазливост причини ПТП със смърт, може да отиде в затвора за по-дълго време отколкото лице ,което създаде организирана престъпна група за трафик на наркотици. Тези наказания са нетърпими, противни са на правни принципи и всякаква житейска логика. Не е редно да има доживотен затвор за непредпазливо престъпление", коментира Бозев.
По негови думи пътната инфраструктура в България е в окайно състояние, а АМ "Тракия" вече не може да издържа трафика, който е по нея.
Георгиев пък обърна внимание и на ролята на пешеходците в движението.
"Трябва да даваме знак, когато пресичаме на пешеходна пътека. Горещо приветствам тези мерки, защото това подобрява безопасността. Не е нормално човек да пресича участък, да чати или да си говори по телефона", категоричен е той.
