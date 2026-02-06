Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
© bTV
"Това е изключително важно, тъй като част от жените вече имат доказателства за това, че тяхното заснемане е било разпространено в сайтове с порнографско съдържание, но има и такива, които не знаят дали заснетият поглед е станал обект на допълнително разпространение. Но в случая по-важно е, че в резултат на тези неправомерни, незаконосъобразни действия по заснемането на тези пациенти и нарушаване на тяхното право на лично пространство, на неприкосновеност, те са претърпели вреда, която се изразява в страх, унижение, от това, което им е било причинено във връзка с заснемането им в момент, в който те са били в изключително уязвима позиция", заяви още Костадинова пред bTV.
Припомняме, че пациенти бяха заснети по време на гинекологични прегледи в медицински медицински център в София. Сайтът, в който са качвани клиповете, не е блокиран и продължава да работи с всички налични видеа, сигнализираха зрители на bTV. Излиза обаче надпис, че хората в клиповете са актьори, а самите видеа са нагласени с цел забавление.
Тя каза, че е важно е да се подчертае към кого може да бъде предявена съответната претенция - на първо място като ответник може да бъде привлечено самото лечебно заведение, тъй като то носи отговорност за организацията за работата на лечебното заведение. Разбира се възможни са и варианти на страната на ответника да бъде привлечена съответно фирма, която е извършвала видеонаблюдението, ако се докаже, че е имало достъп до въпросните записи или лица, на които е възложена тази работа.
Основно отговорността е на лечебното заведение до толкова, до колкото съгласно действащото законодателство когато възлагаш работа другиму, ти отговаряш за неговите действия.
"Всяка една жена, която е била преглеждана, била е заснемана при извършването на този преглед, в резултат на това й е причинена вреда, би могла да претендира за неимуществени вреди във връзка с конкретното неправомерно действие", коментира адвокатът.
Комисията за защита на личните данни може да направи проверки, да наложи санкции, но няма да доведат до получаване на обезщетение, но пък резултатите от проверките и констатациите на комисията биха могли да бъдат използвани като писмени доказателства в гражданския процес.
Още по темата
/
Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02
Слави Трифонов: На фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети, отново съм принуден да кажа - "Аз нали ви казах"
05.02
ИТН за скандала с изтеклите кадри от козметични салони: Ако беше приет нашият закон за промени в НК, по бързата щяха да са там, където им е мястото
05.02
Адвокат Марковски: Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие
04.02
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
03.02
Още от категорията
/
Близка на Ивайло Калушев: Смятам, че е убит и заровен, защото е много силна личност и ако го оставят жив ще се разприказва
05.02
Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то, което свързват с ужаса на хижа "Петрохан"
05.02
Роман Василев за тройното убийство в "Петрохан": Това, което се случва от тези държавни институти, наподобява български фолклор
05.02
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
Собственикът на хижата в писмо до майка си: Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, но нямаме повече сили
04.02
Иван Савов за хижа "Петрохан": Организацията не е и секта, а се говори за това, че е такава, за да се измества фокусът
04.02
Криминален психолог за случая с хижа "Петрохан": Най-вероятно за убийството има някакви лични мотиви
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница:...
22:22 / 05.02.2026
Освободиха гинеколога, задържан заради скандалните записи на паци...
20:24 / 05.02.2026
Българска поетеса се ражда и умира на 5 февруари
19:43 / 05.02.2026
Окончателно: Ограничиха изборните секции в чужбина
19:18 / 05.02.2026
Румен Гълъбинов: Можем да очакваме покана за присъединяване и чле...
19:08 / 05.02.2026
Таков: Няма вътрешни битки в БСП
19:02 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.