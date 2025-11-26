Адвокат за признаването на гей браковете в България: Не се изисква всяка държава да регламентира в своето национално право възможността за сключване на еднополови бракове
"Малко е надценена информационната стойност и значението на това вчерашно решение на съда на Европейския съюз до толкова, до колкото има множество решения, включително и български дела, които почертавам - не изискват всяка държава да регламентира в своето национално право възможността за сключване на еднополови бракове", коментира пред bTV адв. Емил Екимджиев.
"Но когато в друга държава-членка, например в Гърция, българи сключат брак и после решат да се върнат и установят в България, държавата трябва да зачете този брак. В регистрите за гражданско състояние той да бъде отразен. Наследяването, свиждане при арест, правото на информирано съгласие, правото на съгласие в медицински случаи, би трябвало да се приравни хомосексуалното партньорство с легитимен брак", коментира още експертът.
"Вписването в регистрите би трябвало да стане автоматично след заявление от заинтересованите лица. В българското право има възможност, дори задължение в 6-месечен срок от сключването на такъв брак в друга страна-членка на ЕС, в който поне един от гражданите е българин, тогава в съответния регистър на общината по постоянното му местоживеене, това би трябвало да бъде регистрирано - ако щеше със съответните промени в имена, осигурителните права", коментира още адв. Екимджиев.
Той заяви, че в действително в българската конституция е посочено, че бракът е съюз между мъж и жена, но отново подчертавам, не се изисква България да промени закона и Конституцията и изрично да се запише, че бракът може да бъде включван между еднополови двойки.
