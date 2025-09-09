Новини
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
Автор: Екип Ruse24.bg 20:49
© NOVA
Рано е да се каже какво се е случило. И това не е клише. Не са събрани доказателства. Не са събрани факти. Отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина. Обществото беше поставено в ролята на съдебни заседатели, които трябва да произнесат присъдата, преди да са чули фактите. И разбира се, се чуха най-противоречиви заключения.  Това заяви в ефира на NOVA адвокатът към Синдикален алианс "Сигурност" В МВР Галентин Грозев, коментирайки случая с бития началника на русенската полиция. 

По думите му версиите, включително и на МВР са противоречиви.

"А истината е, че този, който трябва да говори, е прокурорът по делото. Той събира информацията, той е господар на процеса в наказателното производство преди съда. Той трябва да говори, когато има какво да каже. Не е правилно друг, освен прокурорът, да обяснява какво е правила прокуратурата. В случая не е ясно. А щом не е ясно - трябва да се изчака да се съберат фактите", обясни той. 

И подчерта, че в момента по случая няма факти, а има само предположения.

"Има тежки политически изказвания. Има опит обществото  - и да се поляризира, и да започне то да разследва, без да има необходимите нито качества, нито безпристрастност. Видя се как се поляризираха нещата на две посоки, което не е правилно", категоричен е адвокатът.

Как да вярват хората като ги лъжат. Първо казаха че шефа в 5.30 часа бил тръгнал на фитнес. После се разбра че са излъгали. Как да вярват хората?
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Благоевград
