|Адвокат за случая с бития шеф но полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
По думите му версиите, включително и на МВР са противоречиви.
"А истината е, че този, който трябва да говори, е прокурорът по делото. Той събира информацията, той е господар на процеса в наказателното производство преди съда. Той трябва да говори, когато има какво да каже. Не е правилно друг, освен прокурорът, да обяснява какво е правила прокуратурата. В случая не е ясно. А щом не е ясно - трябва да се изчака да се съберат фактите", обясни той.
И подчерта, че в момента по случая няма факти, а има само предположения.
"Има тежки политически изказвания. Има опит обществото - и да се поляризира, и да започне то да разследва, без да има необходимите нито качества, нито безпристрастност. Видя се как се поляризираха нещата на две посоки, което не е правилно", категоричен е адвокатът.
