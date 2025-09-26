Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Адвокати от Пловдив с остра реакция срещу вписването на Иван Гешев като техен колега
Автор: Екип Ruse24.bg 22:05Коментари (0)47
©
Адвокатски съвет – гр. Пловдив излезе с позиция по повод вписването на Иван Стоименов Гешев като адвокат в Адвокатска колегия – Перник, научи Plovdiv24.bg. Ето  и официалната  информация:

В качеството си на членове на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия – Пловдив категорично се разграничаваме от решението на колегите от Адвокатски съвет – Перник да впишат в Адвокатска колегия – Перник като адвокат г-н Иван Стоименов Гешев – бивш главен прокурор на Република България.

Съгласно чл. 134, ал. 1 от Конституцията на Република България адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Решението на Адвокатския съвет – Перник обаче има отражение върху авторитета на цялата адвокатура и нейния обществен облик като един от гарантите на правовата държава, поради което не можем да останем безмълвен свидетел на случилото се.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата кандидатът за адвокат следва да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия. Ноторен факт е, че г-н Иван Гешев беше предсрочно освободен от длъжността главен прокурор с решение на Висшия съдебен съвет на основание чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията, тъй като с действията си е накърнил престижа на съдебната власт. Ако едно лице не може да заема длъжността главен прокурор именно поради уронване на престижа на съдебната власт, трудно би могло да се приеме, че същото лице притежава нравствените и професионални качества, необходими за упражняване на адвокатската професия. Приемането на обратното становище би означавало адвокатурата да се превърне в "последен пристан“ за лица, чието поведение е подронило доверието в съдебната система.

Изискването да се преценяват нравствените и професионалните качества на кандидатите за адвокати, не е формалност, а гаранция, че в редиците на адвокатурата няма да бъдат допускани хора, за които има съмнение, че не биха упражнявали професията си в интерес на гражданите и в защита на техните права и свободи. В този смисъл като главен прокурор г-н Гешев многократно е изразявал противоконституционни позиции по отношение на разделението на властите, омаловажавал е ролята на адвоката в наказателния процес, отправял е персонални нападки срещу отделни адвокати и е правил изказвания, които съдържат внушения, подкопаващи доверието в правосъдието и адвокатурата.

Адвокатурата трябва да бъде единна и последователна при преценката на нравствените и професионални качества на кандидатите за адвокати, за да съхрани своя авторитет и доверието на обществото. Ето защо изразяваме публичното си несъгласие с вписването на г-н Гешев като адвокат и призоваваме Контролния съвет към Адвокатска колегия – Перник да оспори взетото решение пред Висшия адвокатски съвет в защита на престижа и единството на адвокатурата.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
17:22 / 25.09.2025
На 15 октомври изтича срокът за еднократната помощ от 300 лева за ученици в Разград
На 15 октомври изтича срокът за еднократната помощ от 300 лева за ученици в Разград
16:19 / 24.09.2025
Подменят стоманобетонните панели в 320-метровия участък на Дунав мост при Русе
Подменят стоманобетонните панели в 320-метровия участък на Дунав мост при Русе
15:07 / 24.09.2025
Левон Хампарцумян: В обществения сектор има заплати, които са по-високи от тези в частния
Левон Хампарцумян: В обществения сектор има заплати, които са по-високи от тези в частния
09:46 / 24.09.2025
Пенчо Милков пред посланика на Китай: Русе е град с визия за бъдещето и отворен към партньорства
Пенчо Милков пред посланика на Китай: Русе е град с визия за бъдещето и отворен към партньорства
17:27 / 24.09.2025
Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има факти, които не дават право на съдиите да изневерят на върховенството на закона
Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има факти, които не дават право на съдиите да изневерят на върховенството на закона
09:43 / 24.09.2025
Актуални теми
Процедура по отстраняването на главния прокурор Иван Гешев
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: