|Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не уличават клиента ми
Припомняме, че кметът на Варна Благомир Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Съдът в морската столица отхвърли искането му мярката му за неотклонение да бъде променена на по-лека и той остава в ареста. Мотивите на магистратите остават непроменени спрямо предишните решения – според съда няма опасност варненският кмет да се укрие, но съществува реален риск да извърши ново престъпление. От позицията си на кмет Коцев има достъп до документи, свързани с разследването, което според съда налага запазване на строгата мярка.
Новият елемент в процеса е разпитът на защитен свидетел с тайна самоличност. Той е чуждестранен инвеститор, който поискал да остане анонимен заради опасения за живота си. Прокуратурата посочва, че инвеститорът разполага с документи за три проекта, но последните разрешителни се бавели. Според разказа му от екипа на Коцев му било обяснено, че за всеки комплект документи трябвало да предостави по 20 хил. лв.
