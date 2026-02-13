Агенция "Митници" приключи успешно изпълнението на проект финансиран по Инструмента за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI), част от Фонда за интегрирано управление на границите.Общата стойност на модернизацията на лабораторията е 2 112 761,73 евро, като 80% от сумата е осигурена от ЕС, а останалата е национално съфинансиране.В изпълнение на проекта са доставени и инсталирани 28 високотехнологични апарати, сред които и нов за страната ни настолен спектрометър за ядрен магнитен резонанс. Новата апаратура ще осигури разширени възможности за химичен и физичен анализ, като по този начин ще подпомогне експертите на Агенция "Митници" да извършват прецизна тарифна класификация, проверка и оценка на стоките преминаващи през границата. Така ще бъде улеснено откриването и предотвратяването на митнически измами и прилагането на антидъмпинговите мерки.Модернизираната лаборатория позволява и по-лесно откриване на наркотици и прецизен анализ на нови психоактивни вещества. По-бързо и ефективно ще е и тестването на опасни продукти, внасяни у нас.Замененото старо оборудване е дарено на висши учебни заведения, за да бъде използвано в учебните им лаборатории. С реализирането на проекта Агенция "Митници" затвърждава своята роля като гарант за сигурността, здравето и финансовата стабилност на Европейския съюз.