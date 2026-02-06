Агенция "Митници" участва в най-голямата операция за борба срещу екологични престъпления
© Агенция "Митници"
Операция DEMETER XI беше проведена в продължение на пет седмици с две оперативни фази през 2025 г. и в нея се включиха рекорден брой 120 митнически администрации по целия свят. Операцията доведе до 409 конфискации на голям обем заловени незаконни стоки, отчита Световната митническа организация.
При операция DEMETER XI са задържани общо 15 509 тона отпадъци, което е значително увеличение от 57,6% в сравнение с предходната операция DEMETER X. Сред ключовите оперативни резултати са също задържани 68 тона озоноразрушаващи вещества и флуорсъдържащи парникови газове. Иззети са 8 тона опасни химикали, както и 13 тона оборудване, съдържащо контролирани вещества, съобщиха от Агенция "Митници".
"Положителните резултати от DEMETER XI потвърждават важната роля на митниците в защитата на обществото и околната среда. Чрез тези дейности виждаме способността на митническата общност да подкрепя прилагането на многостранните споразумения за опазване на околната среда и да се справя със сложните предизвикателства на кръговата икономика. Световната митническа организация е ангажирана да стимулира сътрудничеството, координираните действия и усъвършенстваните инструменти за борба с екологичните престъпления и справяне с бързо развиващите се тенденции" – коментира генералният секретар на СМО Иън Сондърс.
От Световната митническа организация отбелязват, че операцията предотвратява замърсяването на околната среда от незаконни отпадъци, мощни парникови газове и други опасни химикали. Тя дава също възможност на митническите администрации да засилят обмена на разузнавателна информация, да проследяват високорискови пратки, да проверяват подозрителни пратки и динамично да адаптират рисковите профили в реално време.
Началото на операция DEMETER датира от 2009 г. и тя е най-голямата международна операция в израз на усилията на митническата общност за прилагане на разпоредбите в защита на околната среда.
