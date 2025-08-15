Новини
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за месец
Автор: Десислава Томева 15:48Коментари (0)0
©
Агенцията по заетостта отчита сериозен напредък в усилията за активиране на хора извън пазара на труда. Само през юли 2025 г. над 7 200 икономически неактивни лица са били мотивирани да предприемат първи стъпки към заетост с подкрепата на екипите на бюрата по труда, ромските и младежките медиатори в цялата страна.

Общо през месеца чрез услугите на бюрата по труда професионална реализация са намерили 12 207 души – 11 291 безработни и още 916 заети, учащи и пенсионери, които са потърсили съдействие за ново кариерно развитие.

Съществен принос има и включването на хора от уязвими групи – 1 486 души, сред които лица с увреждания, младежи без трудов опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни, са били наети по програми за субсидирана заетост. От тях 1 363 са започнали работа по проекти, финансирани от Програма "Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Към края на юли 2025 г. регистрираните безработни в страната са 150 060 души, а равнището на регистрираната безработица е 5.29%1 – с 0.10 процентни пункта по-ниско спрямо същия месец на предходната година.

Паралелно с активирането и реализацията на хората на пазара на труда, Агенцията по заетостта инвестира в тяхното бъдеще чрез обучение и повишаване на квалификацията. През юли са издадени над 16 700 ваучера за обучение за безработни и заети лица. Мярката цели да подпомогне адаптацията към изискванията на съвременната икономика, особено в условията на ускорена дигитализация и технологична трансформация.

През същия месец работодателите са заявили 8 087 свободни работни места на първичния пазар. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост (22.4%), следвани от образование (19.5%), държавно управление (12.7%), търговия и ремонт на автомобили (11.1%), хотелиерство и ресторантьорство (5.9%), административни и спомагателни дейности (5.8%) и др.

Сред най-търсените професии през месеца са: преподаватели; персонал, полагащ грижи за хора; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; оператори на машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци; персонал в сферата на персоналните услуги; стопански и административни служители; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал в производството на храни, облекло и дървени изделия.






