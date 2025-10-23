ЗАРЕЖДАНЕ...
Агресията продължава: Баща сигнализира, че детето му е системно тормозено
©
"За последните 2 години това се случва над 7-8 пъти, като за последно беше в събота. Тогава в един от моловете го бяха сборичкали и избягал. След което навън го бяха преследвали из улиците на "Лозенец“, беше скрил в един магазин, от който ходих да го взема“, разказа бащата пред bTV.
Той сподели и за друг случай от преди година, когато синът му се прибрал у дома без обувки. "Каза ми: Едни долу ми взеха обувките и ме набиха. Слизам долу и ги намирам, защото те го търсят да го добият. Нападенията винаги са от един тип хулигани, т.н. "локали“ – с черни дрехи и нахлупени шапки, крият си лицата“, допълни той и отхвърли възможността синът му да е предизвикал агресията.
Емил Русев каза още, че нападенията не са от едни и същи личности. Уточни, че полицията не е взела мерки, въпреки че един от нападателите е бил пълнолетен.
Според психолога Джорджия Арсова най-важен е разговорът между родителя и детето, за да се предразположи малчуганът да сподели. "За да бъде едно дете в ролята на тормозещ, това означава, че нещо тормози него. Ние проявяваме агресия, когато се чувстваме изплашени“, допълни тя.
По думите на бащата хулиганите трябва да се респектират с проверки в столичните молове.
От СДВР увериха, че причината за трагичния инцидент не е любовна свада
Ръст на детската престъпност – няма. Това увериха от СДВР. Според данни на националната статистика през 2024 г. малко на 1000 деца са преминали през детска педагогическа стая в София. От тях 128 са за насилие и агресия.
Още от категорията
/
Проф. Светослав Малинов: Няма да има никакви промени в коалиционната формула, щетите са имиджови
22.10
Проф. Георги Касчиев: Първият етап от изграждането на хранилището за ниско- и средноактивни отпадъци в АЕЦ "Козлодуй" е завършен
22.10
Данни на НСИ: 3,7 млн. българи работят, за да захранват пенсионната система, в която са над 1,7 млн. души
21.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгу...
20:42 / 22.10.2025
Иззети са записите от камерите около гаража, до който беше пребит...
20:42 / 22.10.2025
Съдът остави в ареста 15-годишното момче, намушкало свой връстник...
19:14 / 22.10.2025
Иво Инджев: Конфликтът в Украйна не е имало шанс да бъде разрешен...
19:14 / 22.10.2025
НОИ: За ТЕЛК пенсия без прекъсване е важна датата на подаване на ...
20:42 / 22.10.2025
Военният министър: До края на годината ще имаме осем самолета F-1...
17:07 / 22.10.2025
Актуални теми
Анонимен
преди 36 мин.
ФУРАЖКИТЕ НЕ СА ХОРА - ИЗБИЙТЕ ГИ
Анонимен
преди 1 ч. и 1 мин.
КЪДРАВАТА СЮ, КЪД Е Е-НАВСИЧКИ ПОЛИЦАИ ДЕЦАТА ДА ЛЕЖАТ ПО ЗЕМЯТАВ КРЪВ ЛАЙНАРИ ДОЛНИ
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.