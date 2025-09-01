Акция "Книгодарител" отново е в ход

© За пета поредна година "Лукойл“ организира най-мащабната дарителска акция в подкрепа на грамотността и образованието. Отново можете да дарите нови или използвани книги в помощ на читалищни и училищни библиотеки в страната. Дарение можете да направите от 1-ви до 30-ти септември на следните обекти:



• B027 – гр. Бургас, кв. Братя Миладинови, пл. "Трапезица“



• B160 – гр. Сливен, ул. "Симеон“ №7 (до пазара)



• B158 – гр. Русе, ул. "Рила“ №3 (до Старата поща)



• B041 – гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. "Царица Йоана“ №23 (до тунела)



• B064 – гр. София, ул. "Асен Йорданов“ №11



• B125 – гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе“ №92А



• B118 – гр. Пазарджик, ул. "Христо Касап Велев“ №2



• B100 – гр. Добринище, главен път за Гоце Делчев



• B095 – гр. Монтана, бул. "3-ти март“ №145



• B065 – гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски“ №74 (до ДАП)



Тази година се събират книги в добро състояние, издадени след 2005 г., от най-популярните жанрове. Най-търсени в библиотеките са:



• учебна литература от задължителните заглавия в основната форма на обучение;



• занимателни детски книжки;



• трилъри и любовни романи за възрастни читатели.



В рамките на кампанията "Книгодарител“ през 2024 г. бяха дарени над 3000 тома от най-търсената литература на 20 читалищни и училищни библиотеки в цялата страна.



Повече информация можете да откриете на Фейсбук страницата на акция "Книгодарител“.