В хода на продължаващите действия на служителите от ОДМВР – Русе по линия "Наркотици“, насочени към защита на обществения интерес и ограничаване на разпространението на опасни вещества в региона, на 15 и 16 октомври 2025 г. на територията на градовете Русе и София се проведе специализирана полицейска операция по линия "Противодействие на разпространението на наркотични вещества“.Операцията бе осъществена в отлична координация между звената на МВР и прокуратурата, с участието на служители от сектор "Противодействие на криминалната престъпност“ и сектор "Специални тактически действия“ при ОДМВР – Русе, съвместно с екипи на Главна дирекция "Национална полиция“ – София, под надзора на Окръжна прокуратура – Русе.В рамките на операцията са задържани четирима мъже на възраст между 30 и 57 години, за които са събрани данни за участие в престъпна дейност, свързана с разпространение на високорискови наркотични вещества.В хода на проведените процесуално-следствени действия – претърсвания на няколко адреса в Русе и София – са намерени и иззети значителни количества наркотични вещества, сред които: над 380 грама фентанил, над 400 грама метамфетамин, марихуана, прохообразни и кристалообразни вещества, и таблетки с неустановен състав. Иззети са също парични средства в размер над 15 000 лева, както и електронни везни, спринцовки с прозрачна течност и мобилни телефони, използвани за престъпната дейност.Един от участниците е задържан при последващи действия в столицата, където е извършено претърсване както на неговото жилище, така и на стопанисван от него търговски обект. Това съобщават от ОДМВР - Русе.Всички четирима заподозрени са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354А, ал. 1 от Наказателния кодекс – за незаконно държане и разпространение на наркотични вещества.Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе.