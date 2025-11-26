Акцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили
"Фокус" припомня, че Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия "Величие“, като има и задържани.
В рамките на разследването по искане на наблюдаващия прокурор в СГП Софийски градски съд е дал 37 разрешения за извършване на претърсвания и изземвания на апартаменти, автомобили, в т. ч. и обиски на лица. Действията са започнали днес, 26.11.2025 г. и продължават към момента.
Под ръководство и надзор на СГП и със съдействието на множество служители от структурите на МВР се извършват претърсвания и се изземват веществени доказателства.
Акцията се провежда в рамките на разследване по линия на организирана престъпност, свързана с корупция.
Досъдебното производство за престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 1 НК е образувано на 09.12.2024 г. с постановление на прокурор в СГП и се води от КПК под ръководството и надзора на СГП. Предмет на разследване са обстоятелства, свързани с образуване и ръководене на организирана престъпна група около "Исторически парк“ АД, действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 г. до 2025 г. включително. Групата представлява структурирано трайно сдружение на три и повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и е създадена с користна цел и да върши престъпления по чл. 201 НК (длъжностни присвоявания), по чл. 209 НК (измами) и по чл. 253 НК (изпиране на пари).
/
