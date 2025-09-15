ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Ако детето ви прави това, обърнете му специално внимание
Това са повтарящи се модели на поведение, които прилагат неправилни сили върху зъбите и водят до проблеми в захапката. Това пише във Фейсбук профила си логопедът Александра Ангелакова.
Ето какво предупреждава тя:
Най-често срещани вредни навици:
Смучене на пръст (най-често палец). Този вреден навик датира още от вътреутробното развитие и продължава след раждането. Това предизвиква една постоянна сила, която избутва горните резци напред, те се накланят навън с тях се измества и целия фронтален дял на горната челюст. Върху долната челюст се наблюдава обратния ефект- тя остава недоразвита в предния участък и резците придобиват вътрешен наклон и се струпват. Това е и един от най-трудните за повлияване навици.
Смучене на горна или долна устна.
По-рядко срещано като вреден навик , но също така предизвикващо проблеми в захапката. При смучене на горна устна, долната челюст се измества напред в обратна захапка. При смучене на долна устна се получават деформации подобни на смученето на палеца.
Дишане през устата.
Наблюдава се истинско устно дишане, когато има непроходимост в носа поради заболявания на носната лигавица или третата сливица. В този случай трябва да се направи консултация с УНГ специалист . Има и случаи, в които устното дишане е останало като вреден навик, в следствие на чести инфекции в носа водещи до неговото запушване. Така детето свиква да диша през устата си и диша така постоянно, дори да няма проблеми с проходимостта на носа си. Това предизвиква силно стеснение и на двете челюсти или отваряне на захапката. При този вреден навик могат успешно да се прилагат техники от OMFT терапия
Спане на една страна с ръка под бузата.Ако детето затвърди този начин на спане е възможно да настъпи силно стеснение на челюстите едностранно и да се получи цялостен несиметричен вид на лицето.
Инфантилно гълтане.
Може би един от най-разпространените вредни навици при децата. Правилната позиция на езика при преглъщане е : върхът му застава точно зад централните резци на горната челюст и при самото гълтане, преглъщане тялото на езика се притиска към небцето. При неправилното или инфантилно гълтане езика се опитва да се провре между горните и долни резци. Това се получава обикновено, когато на малкото дете, при захранване , дълго време му е предоставяна пасирана храна, която не се нуждае от дъвчене и директно се поглъща. Човек преглъща стотици пъти на ден и при това неправилно гълтане се създава една сравнително голяма сила, която раздалечава горните от долните резци, те спират да контактуват и се отваря захапката . Дори и след провеждане на правилно ортодонтско лечение, ако не се работи за промяна на начина на гълтане настъпва рецидив на отворената захапка. Коригирането на инфантилното гълтане става с помощта на (ОМFТ - орофациална миофункционална терапия) леки упражнения за езика, които се провеждат ежедневно, приучаващи мускулите му да го поставят на правилното място. Редовните профилактични прегледи при децата са ключови за навременното откриване и лечение на тези навици!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: