ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Ако имате клауза "самоучастие" при застраховка, ще плащате и вие
"Мазилката на някои от стените в апартамента ми падна по време на скорошното земетресение. Имаме имуществена застраховка и тя включва земетресение. Щетите са оценени на 700 лв., но застрахователят отказва да ми плати обезщетение, като се позовава на клаузата за самоучастие. Има ли право на това?“
Антоанета, 36 г., администратор
"Проверете отново условията по полицата си. Вероятно в нея е включена клауза за самоучастие. Това, на практика, означава, че Вие участвате с определена сума или до определен процент в размера на обезщетението. Например, ако процентът на самоучастие е 2%, а застрахователната сума по полицата е 40 000 лв., то щети до 800 лв. (2% от 40 000 лв.) не се поемат от застрахователят, а от Вас. При по-големи щети, разпределението е както следва: 2% или 800 лв. се поемат от Вас, а застрахователят покрива разликата до пълния размер на обезщетението. Така например, ако щетата Ви е 1 000 лв, застрахователят ще Ви изплати разликата над 800 лв., или 200 лв., пише tvoitefinansi.bg.
Обичайно, застраховките с клауза "самоучастие“ са с по-ниска цена, поради разпределения риск. Внимателно четете общите условия, тъй като ако в тях фигурира клауза "самоучастие“, Вие не можете да откажете включването ѝ в полицата.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1222
|предишна страница [ 1/204 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: