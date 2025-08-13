Новини
Ако имате клауза "самоучастие" при застраховка, ще плащате и вие
Автор: Екип Ruse24.bg 21:47
©
Природни бедствия като наводнение и земетресение в повечето случаи се предлагат от застрахователите като допълнителни рискове, които могат да бъдат добавени към застрахователното покритие срещу добавка към премията. Премията за риска "земетресение" се определя и според земетръсната зона, в която се намира застрахованото имущество и може да варира значително. Територията на България е разделена на пет земетръсни зони.

"Мазилката на някои от стените в апартамента ми падна по време на скорошното земетресение. Имаме имуществена застраховка и тя включва земетресение. Щетите са оценени на 700 лв., но застрахователят отказва да ми плати обезщетение, като се позовава на клаузата за самоучастие. Има ли право на това?“

Антоанета, 36 г., администратор

"Проверете отново условията по полицата си. Вероятно в нея е включена клауза за самоучастие. Това, на практика, означава, че Вие участвате с определена сума или до определен процент в размера на обезщетението. Например, ако процентът на самоучастие е 2%, а застрахователната сума по полицата е 40 000 лв., то щети до 800 лв. (2% от 40 000 лв.) не се поемат от застрахователят, а от Вас. При по-големи щети, разпределението е както следва: 2% или 800 лв. се поемат от Вас, а застрахователят покрива разликата до пълния размер на обезщетението. Така например, ако щетата Ви е 1 000 лв, застрахователят ще Ви изплати разликата над 800 лв., или 200 лв., пише tvoitefinansi.bg.

Обичайно, застраховките с клауза "самоучастие“ са с по-ниска цена, поради разпределения риск. Внимателно четете общите условия, тъй като ако в тях фигурира клауза "самоучастие“, Вие не можете да откажете включването ѝ в полицата.“

