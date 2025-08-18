ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
Внасянето на тези средства по банковите сметки в месеците преди въвеждането на еврото ще облекчи значително процеса по обмена на такива суми, доколкото всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани безплатно и автоматично в евро на датата на въвеждане на еврото, а, считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват само в евро. Това съобщават от БНБ.
Припомняме, че от датата на въвеждане на еврото в Република България при теглене на пари в брой чрез машини за самообслужване, включително терминални устройства АТМ, ще се разпространяват само евробанкноти.
Превалутирането на банковите сметки от левове в евро ще се извърши в деня на въвеждането на еврото. Всички средства в левове по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки и други доставчици на платежни услуги ще бъдат превалутирани в евро безплатно в деня на въвеждането на еврото.
