Хасан Адемов вече призова всички граждани, които имат данни за подобни практики, да ги предоставят.
Всички сигнали, които съдържат достатъчно конкретна информация, за да бъде възможно образуването на проверка, ще бъдат своевременно проверени от контролните органи на Министерството. Тези, в които има данни за престъпление, ще бъдат изпратени към правоохранителните органи.
Министър Хасан Адемов вече предприе мерки по първите сигнали, които постъпиха. Такива идват както от граждани, така и от самите структури на социалното министерство.
Начините за подаване на сигнали от граждани са:
Денонощно: чрез имейл: mlsp@mlsp.government.bg
– чрез формата за подаване на сигнали в секцията "Антикорукция“, която можете да намерите тук: https://www.mlsp.government.bg/forma-za-podavane-na-signal-za-koruptsiya
– чрез двете кутии, поставени на двата входа в сградата на МТСП – гр. София, ул. "Триадица“ № 2
В работно време: На безплатен телефон: 0800 11 617
– На място в приемната - Център за информация и услуги, в сградата на МТСП – гр. София, ул. "Триадица“ № 2
