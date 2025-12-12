Преходът към зелена и кръгова икономика и ускорената дигитализация изискват преосмисляне на уменията във всички сектори на икономиката и засилен регионален подход към нуждите и потребностите на предприятията по региони.Това е един от изводите в анализ на Икономическия и социален съвет на тема "Потребности на предприятията и заетите лица за по-бързо адаптиране към промените, свързани с прехода към зелена и кръгова икономика и дигитализация“.По данни на НСИ делът на заетите (15 – 64 г.), участвали в обучение през последните 12 месеца, е около 2 – 3%, значително под средното за ЕС (ок. 11% по данни на Евростат). Данните на МТСП и Агенцията по заетостта (ежегодни проучвания на потребностите от работна сила) показват трайно търсене на технически специалисти, оператори на производствени инсталации, специалисти по ИКТ и енергийна ефективност. В условията на зелен и цифров преход това изисква ускорени програми за преквалификация и повишаване на квалификацията, насочени по сектори и региони, се казва в анализа, предава pariteni.bg.CEDEFOP сочи, че до 2030 г. повечето нови работни места в България ще изискват средни и високи квалификации, а дефицитите ще са концентрирани в технически професии, обслужване и ИКТ, което подсилва нуждата от системни програми за преквалификация и надграждане на умения.• Енергоинтензивна индустрия и тежко машиностроене – търсене на умения за работа с нисковъглеродни технологии, системи за улавяне и съхранение на въглерод (CCUS), управление на водородни процеси, цифрово наблюдение на производствени линии.• Строителство и недвижими имоти – умения за внедряване на NZEB стандарти, работа с Building Information Modelling (BIM), монтаж и поддръжка на енергийно ефективни системи, прилагане на продуктови паспорти и кръгови материали.• Агро-хранителен сектор – умения в прецизното земеделие, управление на IoT сензори, използване на дронове и данни за оптимизиране на добивите.• Транспорт и логистика – дигитализация на веригите за доставки, управление на електромобилен и водороден автопарк, оптимизация на енергийни разходи.• ИКТ и високотехнологични сектори – киберсигурност, управление на големи данни, интегриране на изкуствен интелект в бизнес процеси.• Югозападен район (София-град и обл.)Секторна структура с висок дял на услуги и ИКТ; концентрация на висока добавена стойност. Нужди: напреднали дигитални умения (данни/AI, киберсигурност), управление на ИКТ проекти, ESG/нефинансова отчетност за предприятията доставчици към големи групи.• Южен централен район (Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали)Силна преработваща промишленост и логистика. Нужди: индустриална автоматизация (PLC/robotics), енергийна ефективност в производството, управление на качеството и кръгови процеси, основни и средни дигитални умения за МСП.• Югоизточен район (Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора)Енергетика и свързани индустрии; логистика. Нужди: ВЕИ профили (монтаж/поддръжка на PV и вятър, енергийни одитори), основи на водородни технологии, BIM/NZEB в строителството, логистични ИТС. За въглищните региони (Стара Загора) – мащабни програми за преквалификация по линия на Фонда за справедлив преход (JTF).• Североизточен район (Варна, Шумен, Добрич, Търговище)Морска икономика, преработка на храни, ИКТ. Нужди: морска и пристанищна логистика (ITS, безопасност), прецизно земеделие (GIS/IoT), проследимост на храните, средни дигитални умения в МСП.• Северен централен район (Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра)Машиностроене, мехатроника, мебели; Дунавска логистика. Нужди: CNC/мехатроника, индустриален софтуер, енергийни одити, кръгови процеси (ремонт/повторна употреба), управление на вериги на доставки с изисквания за ESG.• Северозападен район (Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен)По-ниска икономическа активност и по-висока безработица; агро-храни, ремонт и поддръжка, лека промишленост. Нужди: базови дигитални умения, прецизно земеделие, хранителна безопасност/QA, енергийни техници за ВЕИ (монтаж/О&M), логистични компетентности.