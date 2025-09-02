Новини
"Активни потребители": Това, което тук се нарича "имитираща храна", в по-голямата част от страните на ЕС ще бъде криминално дело
Автор: Екип Ruse24.bg 09:59
©
Имитиращите млечни продукти, така нареченото фалшиво сирене, вече са доста по-предпочитани на пазара. Губим ли доверие в местните производители или цените на сиренето са твърде високи? Темата коментираха" д-р Сергей Иванов от Асоциация "Активни потребители" и Андрей Велчев от Сдружението за достъпна и качествена храна.

Българинът не знае, че консумира имитиращи продукти. Да сте видели щандове за имитиращи продукти? Самото понятие "имитиращи продукти" е уникално за България. Тази технология на производство е забранена в ЕС от повече от 2 години, заяви пред БНТ Сергей Иванов.

Това, което тук се нарича "имитираща храна", в по-голямата част от страните на ЕС ще бъде криминално дело, допълни той.

Андрей Велчев от Сдружението за достъпна и качествена храна подчерта, че вече 15 години периодично една и съща информация "буквално тероризира" българския потребител. Той е категоричен, че е направено всичко необходимо "имитиращите продукти" да са надлежно обозначени и отделени по щандовете, за да се знае, че не са млечни.

"Имитиращите продукти са с по-високо водно съдържание и се продават на обособено за това място."

Велчев подчерта, че на търговци, които нарушават правилата, се налагат изключително строги наказания.






