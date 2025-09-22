Новини
Актьор: В политиката се случва нещо пошло и доста елементарно за разчитане
Автор: Екип Ruse24.bg 21:52
© Bulgaria ON AIR
Зависими сме във всяко едно отношение. В цялата тази зависимост има едно нещо, което трябва да отстояваш - своята малка независимост. Това може да стане само ако знаеш какво искаш, какъв искаш да бъдеш и каква държава искаме да имаме. Това заяви актьорът Валентин Танев.

Хаос в управлението

Според него в момента не знаем какво искаме и в това е проблемът.

"Лутаме се между това какво искат големите сили, на кого да угодим и колко. По този начин се пораждат вътрешни сили в България, които са много агресивни", добави Танев.

 "Зависими сме, но въпросът е да изберем от какво да бъдем зависими. Искам да бъда независим от простотията и агресията, искам да съм зависим от ума, смисъла, любовта и истинския патриотизъм", каза актьорът Георги Кадурин пред Bulgaria ON AIR.

По думите на Танев в политиката се случва нещо пошло и доста елементарно за разчитане. Той определи поведението на депутатите като "пошъл театър".

И двамата са на мнение, че демокрацията се е изтощила и липсва идея.

Необходими са действия

"Трябва да се опитаме да създадем от блато езеро. Нищо не правим в това отношение. Всички плюем в това блато и се примиряваме", коментира Кадурин.

"Деморализация пълна. Състезават се кой повече е откраднал", отбеляза Танев.

Според Кадурин политиката е "от ден до пладне", а не е за цял живот.

Месията е във всеки от нас

"Ти не си учител, за да се учиш в кариерата си. Трябва да влезеш научен - да си принципен, да си точен и да се грижиш за хората. Месията е във всеки от нас", посочи Танев.

Той подчерта, че когато ставаш политик, носиш отговорност не само за себе си, но и за тези, които са гласували за теб.






