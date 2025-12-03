Актьорът Стефан Попов: Бой до дупка, докато не се превърнем в европейската държава, за която всички мечтаем
"Това обаче няма да сте вие. Вие сте различни. Вие сте родени свободни именно заради интернет. Вие сте поколението, което слага край на изнасилването на България от 90-тарските мутри. Бой до дупка, докато не се превърнем в европейската държава, за която всички мечтаем. Нито крачка назад. С вас сме", пише той.
