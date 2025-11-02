Албена Станчева, пострадала тежко при катастрофата по време на планинското изкачване "Аладжа Манастир", вече е извън животозастрашаващо състояние и отново има надежда.Благодарение на бързите действия и професионализма на лекарите във Варна, нейният живот беше спасен, пише във Фейсбук бащата на починалата 12-годишна Сияна - Николай Попов."Албена Станчева, която пострада тежко при катастрофата на планинското изкачване "Аладжа Манастир“, вече е много по-добре.Животът ѝ е извън опасност. Въпреки че никога няма да бъде същият, Албена ще може отново да се грижи за своето малко момиченце.Вследствие на катастрофата Албена загуби крака си и поради тази причина продължава лечението си в болницата във Варна.Благодаря на лекарите, които буквално спасиха живота ѝ.Когато се свърза с мен, едно от първите неща, които ми каза, беше:"Ако знаех и някой ми беше казал колко е опасно на това място, никога нямаше да стоя там.“Аз съм сигурен в това. Затова ви помолих да не съдите младото момиче.Смятам, че има изключително сериозни пропуски в организацията на събитието и прокуратурата има още доста работа с организаторите.За да може да води пълноценен живот, Албена ще има нужда от модерна протеза за загубения си крак. Както и от средтсва за рехабилитация и лечение", пише още Николай Попов.Банка ДСКТитуляр: Албена Стоянова СтанчеваIBAN: BG59STSA93000032187314BIC: STSABGSFВалута: BGN