|Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
"Вследствие на силните валежи все още е затруднена ситуацията на територията основно на област Бургас. Има затруднения по отношение на придвижването в района на Царево, Приморско, Созопол. Поради тази причина се апелира към гражданите да не предприемат пътуване в този район, както и на територията на самия град Бургас. За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците", като в момента пътува автомобил, който е с проходимост, която позволява да се движи и по вода.
Целта е да успеем да достигнем до 4-5 човека, от които имаме обаждане за необходимост от евакуация. Все още нямаме потвърдена информация, но имаме усложняване на обстановката и в Трънско заради паднали дървета, но предстои да установим точно каква е ситуацията. Системата за ранно предупреждение беше задействана два пъти от кмета на Бургас, както и от областния управител. Няма закъснение на екипите на пожарната, предвид това, че ние знаехме, че предстои лошо време. Бяха подсилени екипите на територията на област Бургас. На практика екипите бяха два пъти повече, отколкото при нормални обстоятелства", каза пред БНТ Александър Джартов.
