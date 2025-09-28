ЗАРЕЖДАНЕ...
|Александър Йорданов: Тази партия не успява, защото води погрешна политика - атакува правителството
"Политиката е такава, каквато сме ние, хората. В нея проявяваме себе си като народ и граждани. В книгата "Страстите български" се внушава една идея, която съветвам всички български политици да приемат - националният ни характер е умерен, същността ни също. Това означава, че във всяко свое действие влагаш ум и мяра. Политиците не се държат като българи. Липсва диалог и обединяваща визия. Движат се от емоция, а не от разум. А България жадува за нормален живот", каза бившият евродепутат.
"ГЕРБ управлява от 2009 г. с някои прекъсвания. През последните близо 4 години, когато не беше властта, се изредиха много правителства. Как успява една партия да се задържи във властта дълго време? Когато води правилна политика или щом нейните противници водят погрешна. Сега наблюдаваме точно това - ГЕРБ-СДС управлява правилно и опозицията постоянно греши. Затова партията на Борисов запази лидерската си опозиция, а ПП - основният им опонент, не мърда от своето второ място. Не успява, защото води погрешна политика - атакува правителството. Трябва да се съобразяваме с вота на българския народ", смята той.
Според него единствено независимата съдебна система знае какво ще бъде решението на казуса с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. "Има обаче и още един човек, който знае какво ще се случи и това е самият Коцев, защото единствено той знае какво е вършил", коментира Йорданов пред NOVA.
