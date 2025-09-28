Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Александър Йорданов: Тази партия не успява, защото води погрешна политика - атакува правителството
Автор: Екип Ruse24.bg 21:42Коментари (0)59
© NOVA
ГЕРБ-СДС управлява правилно и опозицията постоянно греши. Затова ГЕРБ запази лидерската си позиция, а ПП - основният им опонент, не мърда от своето второ място в подкрепата на българите. Тази партия не успява, защото води погрешна политика - атакува правителството. Това каза бившият евродепутат от ГЕРБ – ЕНП и настоящ член на Kомисията по досиетата Александър Йорданов. 

"Политиката е такава, каквато сме ние, хората. В нея проявяваме себе си като народ и граждани. В книгата "Страстите български" се внушава една идея, която съветвам всички български политици да приемат - националният ни характер е умерен, същността ни също. Това означава, че във всяко свое действие влагаш ум и мяра. Политиците не се държат като българи. Липсва диалог и обединяваща визия. Движат се от емоция, а не от разум. А България жадува за нормален живот", каза бившият евродепутат.

"ГЕРБ управлява от 2009 г. с някои прекъсвания. През последните близо 4 години, когато не беше властта, се изредиха много правителства. Как успява една партия да се задържи във властта дълго време? Когато води правилна политика или щом нейните противници водят погрешна. Сега наблюдаваме точно това - ГЕРБ-СДС управлява правилно и опозицията постоянно греши. Затова партията на Борисов запази лидерската си опозиция, а ПП - основният им опонент, не мърда от своето второ място. Не успява, защото води погрешна политика - атакува правителството. Трябва да се съобразяваме с вота на българския народ", смята той.

Според него единствено независимата съдебна система знае какво ще бъде решението на казуса с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. "Има обаче и още един човек, който знае какво ще се случи и това е самият Коцев, защото единствено той знае какво е вършил", коментира Йорданов пред NOVA.

Още по темата: общо новини по темата: 1594
28.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
предишна страница [ 1/266 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
17:58 / 27.09.2025
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:48 / 26.09.2025
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана
19:43 / 27.09.2025
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
17:48 / 26.09.2025
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
10:26 / 26.09.2025
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
14:15 / 26.09.2025
Робинята Изаура на 68
Робинята Изаура на 68
12:07 / 26.09.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
България и Войната в Украйна
Президентски избори 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: