ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има факти, които не дават право на съдиите да изневерят на върховенството на закона
"Това бе четвърти съдебен състав, който се запознава със събраните материали по това дело и стига до решението, до което стигна още първият съдебен състав. А то е, че ако мярката за неотклонение на варненския кмет бъде променена, той може да извърши нови престъпни действия.
Явно протестите в негова подкрепа от страна на ПП-ДБ не успяха да уплашат съдиите. В папките по това дело очевидно има факти, които не им дават право да изневерят на върховенството на закона. И за четвърти път те постъпват достойно. Прави също така впечатление и споделеното от Коцев днес пред съда, а именно: “Нямам никакво желание да се връщам в общината.
Ако трябва прокуратурата да задейства процедурата за отстраняването ми.Бих приветствал това." Какво ли в действителност е искал да каже или подскаже?
Изводът е, че политиците и гражданите по никакъв начин не трябва да се намесват в работата на независимата съдебна система", пише Йорданов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 86
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: