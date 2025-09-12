Александър Колячев временно оглавява КЗП 

© С решение на Министерски съвет, досегашният член на КЗП Александър Колячев бе определен за временно изпълняващ длъжността председател. Александър Колячев има магистърска степен от “Barcelona School of Economics" в специализираните икономически анализи в областта на конкуренцията и регулираните пазарни сектори. Също така е магистър и по финансов мениджмънт от Стопанската академия в Свищов и бакалавър със специалност “Маркетинг" от УНСС.



Икономист с повече от 13 години опит в пазарните проучвания, с пряко участие в ръководството на значими за икономическото развитие на страната структури, сред които Комисия за защита на потребителите и Национална електрическа компания. Има теоретична и практическа подготовка в пазарното поведение на субектите, цените и ценообразуването, секторните анализи и защита на икономическите интереси на потребителите. Заемал е експертни длъжности в министерството на регионалното развитие и благоустройството и КЗК. Член е на КЗП от май 2024г.



Комисията за защита на потребителите продължава активната си работа за защита интересите и правата на гражданите. В ход е информационната кампания по места на Комисията по повод въвеждането на еврото в Република България.