Александър Колячев за завишените сметки за ток: Когато имаме твърдение, че няма повишено потребление, а накрая излиза висока сметка, може да се касае и за грешно отчитане
Той подчерта, че КЗП е залята от сигнали за необичайно високи сметки, като само за кратък период са постъпили над 500 жалби. По думите му, подобен ръст не е наблюдаван през същия период на миналата година.
Колячев обясни, че всички сигнали са препратени по компетентност към Комисия за енергийно и водно регулиране, откъдето са изискани данни за извършените проверки и техните резултати. Според него има три възможни причини за завишените фактури – по-високо потребление, промяна в цената или грешно отчитане. "Когато имаме твърдение, че няма повишено потребление, а накрая излиза висока сметка, може да се касае и за грешно отчитане. Това би било едно безобразие", заяви той.
Председателят на КЗП изрази и тревога от бавната обработка на сигналите в част от дружествата. По негова информация от над 2000 подадени жалби в едно от електроразпределителните предприятия, едва около 100 са разгледани до момента. "Това не отговаря на високите стандарти, които трябва да бъдат гарантирани. Потребителят не е второ качество", подчерта Колячев.
Той допълни, че защитата в регулираните сектори – електроенергия, вода и топлофикация, трябва да бъде издигната на по-високо ниво, за да не се допускат злоупотреби.
