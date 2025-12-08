Александър Николов определи деня на спирането на горивото от "Газпром" като моментът, в който "България трябваше да се превърне в пиратска държава"
Бившият енергиен министър Александър Николов определи деня на спирането на газа като момент, в който "България трябваше да се превърне в пиратска държава, но отказа“. В предаването "Ревизия" той сподели, че страната е запазила своята последователност, дори когато това е означавало отказ от политически натиск.
Николов е критичен към бъдещето на т.нар. Балкански поток, който според него е "чисто и просто руски поток“, и посочи, че след 2027 г. Европа ще затвори тази страница, за да прекрати енергийната зависимост. Същевременно той акцентира върху сериозен проблем: европейският отказ от развитие на ядрената енергетика, който според него е превърнал континента в "изостанало място“ спрямо САЩ и Китай.
Експертът коментира и план-сметката за 2026 г. Според него, той е представен в последния момент и без ясно формулирана стратегия, следователно включва отложени промени в осигуровките, увеличение на минималната заплата и неясни параметри за намаляване на разходите. "Липсата на реформи и управленска визия буди несигурност, като производственият спад в последните години остава тревожен сигнал за икономиката". твърди още Николов.
