Румен Радев направи заявка за по-активна роля. Александър Симов подчерта пред NOVA, че БСП не бива да възприема президента като противник. "Не смятам, че БСП трябва да вижда враг в Румен Радев“, заяви той, припомняйки, че именно левицата стои зад първото му издигане. По думите му Радев има потенциала да върне ентусиазъм и избиратели, а изборите ще бъдат трудни, но не фатални за БСП.
Според журналистът Силвия Великова предстоящите избори ще бъдат "интересни и предизвикателни“, с висока избирателна активност, която няма да пощади ГЕРБ и ДПС - "Ново начало".
"Тактиката на Пеевски да мълчи е добра – всяка атака срещу Радев в момента се връща като бумеранг“, коментира Симов.
От своя страна политологът Росен Стоянов описа навлизането на Радев в партийното поле като "удар в сърцето на лявото и на новото“, който ще пренареди електоралните баланси. Той прогнозира, че докато "ПП няма да тръгнат към Радев, ДБ по-скоро ще го направят“, а други формации вече калкулират загуби.
Великова оцени подписването за участие на България в Съвета за мир като ход, който може да се окаже в полза на президента: "Подписът ще направи услуга на Радев“.
"Сигурен съм, че Радев щеше да подпише“, каза Александър Симов като допълни, че приемането ни в Съвета за мир ще мине сравнително лесно, но истинският тест тепърва предстои – в парламента и на изборите.
По темата за Съвета за мир експертите отчетоха, че евентуалното членство може да даде на България по-ранен достъп до дипломатически процеси, възможност за икономически дивиденти и по-видима роля в нови международни формати, макар рисковете да остават.
Александър Симов: Не смятам, че БСП трябва да вижда враг в Румен Радев
©
Още по темата
/
Ива Митева: Радев може да направи единствено коалиция и ще са му необходими минимум две партии
18:38
Недялка Делева: Живеем в локви, водата е на режим и президент да е от селото и който и да е - за нас няма полза
09:34
Бащата на Сияна решава дали да участва в изборите: Аз съм социолог и мога тук да ви се подпиша, че Радев няма да има повече от 90 депутата
24.01
Кутев за Радев: Няма още партия. Тя ще е хубава и готова, но трябва още време - изчакайте следващата седмица
24.01
Депутат и лидер на младежкото БСП: Като влезем в Народното събрание, виждам президента като наш партньор
24.01
Кузман Илиев от "България може": Ние сме отворени към президента за разговор, но не сме "ракета носител"
22.01
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекарство" срещу прекалено раздробения и блокиран парламент
22.01
Още от категорията
/
Страхил Делийски: "Скокът" на Радев е на символно равнище, в заявката за "разрушаване на модела" липсва конкретика
24.01
Тагарев за членството в "Съвета за мир": Правителството трябва да е готово да внесе 1 милиард долара
24.01
Експерт: По-високата инфлация не се дължи на присъединяването на България към еврозоната и превалутирането
24.01
Докъде доведе таванът на цените в 9 други държави и можем ли да разчитаме, че настъпването на греблото няма да ни удари фронтално
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.