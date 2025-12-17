"Алфа Рисърч": Ако изборите бяха днес - оспорвана битка между първите две партии
© Булфото
На този фон проучване на "Алфа Рисърч“, проведено в периода 5-12 декември сред 1000 пълнолетни граждани в цялата страна, очертава рязко влошаване на доверието към институциите и разместване в електоралните нагласи.
Данните са събрани чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните, при стратифицирана двустепенна извадка с квоти по основни социално-демографски признаци.
Антирекорди в доверието - кабинетът тръгна с 39%, си тръгва с 17%
Според социолога Геновева Петрова от "Алфа Рисърч“ пред bTV страната навлиза в "началото на нова политическа ситуация“, а основният фон е тежка криза на доверие към институциите и криза на политическо лидерство.
Правителството, което в началото на годината е стартирало с 39% доверие, в края на управлението си "слиза от сцената“ с 17% доверие и 58% недоверие. Аналогична е динамиката и при оценката за работата на премиера Росен Желязков, чийто рейтинг в края е 21%.
От "Алфа Рисърч“ посочват, че подобни равнища са характерни за начина, по който коалиционни правителства са напускали властта и в предишни периоди – независимо дали след пълен мандат, или след оставка. Разликата този път е скоростта, с която се достига до подобен срив.
Парламентът е в хронична криза - одобрението остава около дъното
Данните очертават траен проблем и в Народното събрание, което остава сред институциите с най-ниско обществено одобрение. Изследването отчита продължаващо масово неодобрение и символично ниски нива на подкрепа – тенденция, която социолозите свързват с постоянната политическа конфронтация, скандалите и "нелицеприятните сцени“ в пленарната зала.
Президентът остава с най-висок институционален рейтинг - но и той губи
Въпреки общата ерозия на доверие, президентската институция остава "лидер“ сред институционалните рейтинги. Към декември 35% одобряват работата на президента Румен Радев, но тенденцията е низходяща – отчетен е спад от около 10 пункта спрямо началото на годината.
Според "Алфа Рисърч“ позициите на президента по теми като еврозоната и войната в Украйна поляризират обществените настроения: подкрепата идва основно от избиратели на БСП и националистически формации, докато симпатизантите на проевропейски партии остават критични.
Доверието в прокуратурата - на практика сринато
Проучването отчита и драматично ниски нива на доверие към и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов - 4% доверие при 58% недоверие.
Според социолозите това е показател за много тежка криза в правосъдието, чието решение зависи от сложни процеси – избор на нов ВСС и последващ избор на титулярен главен прокурор.
Електорални нагласи: ГЕРБ губи 4 пункта, ПП–ДБ расте – ножицата се затваря
По отношение на партийната подкрепа проучването показва разместване след протестите:
ГЕРБ остава първа политическа сила с 21%, но губи около 4 пункта за половин година.
ПП-ДБ отчита ръст и достига 17,8%, което води до съществено сближаване между първите две формации и индикация за оспорвана надпревара.
"Възраждане“ – 11,6%
"ДПС – Ново начало“ – 9,4%.
Социолозите подчертават и още един важен ефект: регистрира се повишена заявена готовност за участие в избори – с 5 до 7 пункта. Ако това се реализира, може да означава между 300 и 500 хиляди избиратели повече, което променя тежестта на партиите с твърди ядра.
На ръба на бариерата: БСП и ИТН под натиск
Алфа Рисърч“ отчита, че БСП и ИТН са сред формациите, които търпят най-сериозни електорални щети след събитията от последните седмици. И двете са в зоната около 4-процентната бариера, което поставя под въпрос парламентарното им представителство при избори "днес“.
Големият въпрос: много "други“ и много нерешили
Най-"зареденият“ потенциал за промяна остава при избирателите извън твърдите ядра:
"Други“ партии – 9,9%
Нерешили за кого – около 13%
Това според социолозите е знак за търсене на алтернатива и възможност за значими размествания в последния момент – в зависимост от това накъде ще се прелеят тези гласове.
Лидерски рейтинги - високо неодобрение за всички, рекордно за Пеевски
Изследването очертава обща тенденция на нарастващ негативизъм към партийните лидери, но прави впечатление, че Делян Пеевски е с изключително висок отрицателен рейтинг – 80% недоверие.
Социолозите посочват, че при ДПС механизмите на мобилизация не зависят само от личния рейтинг на лидера – и исторически партията е показвала способност да запазва резултати при слабо обществено одобрение към председателя си.
40% искат управление около "нова партия“ – но не непременно една-единствена
Сред най-интересните резултати е нагласата на 40% от анкетираните, които заявяват предпочитание за управление, "сглобено“ около нова политическа формация, различна от досегашните.
Социолозите уточняват, че това не означава автоматично подкрепа за една конкретна бъдеща партия – включително и за евентуален проект около президента, а по-скоро показва широка потребност от нов тип политическо представителство.
Още по темата
/
Красимир Каракачанов: Предизборната кампания започна още с началото на консултациите при президента
16.12
Мая Манолова: Всяка една партия, която се заинати да прави промени в Изборния кодекс, ще бъде наказана на следващите избори
16.12
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическата ситуация в страната
16.12
Караджов: Щяхме да съкращаваме 5500 кухи места, за които обаче вървят бюджети и след това тези пари се превръщат в ДМС-та
15.12
Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пенсиите и минималната работна заплата
15.12
Още от категорията
/
Костадинов: Ситуацията е меко казано абсурдна! Оказва, се че като първа точка се приема същия този бюджет, който стана причина за падане на правителството
11:04
Жечо Станков провери готови ли са електроразпределителните дружества за бърза реакция при лошо време, включително по празниците
16.12
КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАНС и ДАТО
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:05 / 16.12.2025
МОН: Задържаният директор, за камери в тоалетните, е проверяван п...
22:48 / 16.12.2025
Красимир Каракачанов: Предизборната кампания започна още с начало...
22:41 / 16.12.2025
Актуални теми
Лошо куче11
преди 38 мин.
Тези социологически проучвания и агенции,трябва да се забранят със закон.
Читател 1
преди 1 ч. и 3 мин.
Тези статистики са неточни, най-вероятно манипулирани и подвеждат хората, трябва да се забранят със закон.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.