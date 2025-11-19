Около 20 жени у нас биват убивани от партньорите си годишно. Фемицидът трябва да бъде вписани в закона като утежняващо вината обстоятелство, настояват от Алианса за защита от насилие, основано на пола. Важно е да се признае, че тези престъпления от омраза същестуват и да се води статистика, каза председателя на Алианса Геновева Тишева за предаванетона"Много балкански страни, които не са членки на ЕС вече са предприели мерки по въпроса. Приели са Истанбулската конвенция и се грижат за хората си. Крайно време е и България да направи нещо“, каза Тишева.Този месец във почти всички балкански страни се проведе кампания срещу насилието над жени. У нас лицето на кампанията бе актрисата от плевенския театър Камелия Хатиб. Преди седмица тя се разходи в триъгълника на властта в черна булчинска рокля."Посланието на черната рокля е, че не винаги семейният живот се развива по начина, по който сме мечтали в деня на сватбата. Често се стига до насилие и жените има нужда от защита. Дизайнерът на роклята е Едис Пала. Цялата рокля от тънка дантела. Символ на женската нежност, която инстинктивно мъжете искат да разкъсат. Ето защо и самата рокля е накъсана“, обясни Хатиб.