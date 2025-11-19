Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Около 20 жени у нас биват убивани от партньорите си годишно. Фемицидът трябва да бъде вписани в закона като утежняващо вината обстоятелство, настояват от Алианса за защита от насилие, основано на пола. Важно е да се признае, че тези престъпления от омраза същестуват и да се води статистика, каза председателя на Алианса Геновева Тишева за предаването "Приказките от днес“ на Радио Фокус.

"Много балкански страни, които не са членки на ЕС вече са предприели мерки по въпроса. Приели са Истанбулската конвенция и се грижат за хората си. Крайно време е и България да направи нещо“, каза Тишева.

Този месец във почти всички балкански страни се проведе кампания срещу насилието над жени. У нас лицето на кампанията бе актрисата от плевенския театър Камелия Хатиб. Преди седмица тя се разходи в триъгълника на властта в черна булчинска рокля.

"Посланието на черната рокля е, че не винаги семейният живот се развива по начина, по който сме мечтали в деня на сватбата. Често се стига до насилие и жените има нужда от защита. Дизайнерът на роклята е Едис Пала. Цялата рокля от тънка дантела. Символ на женската нежност, която инстинктивно мъжете искат да разкъсат. Ето защо и самата рокля е накъсана“, обясни Хатиб.

 

Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.