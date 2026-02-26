По искане на "Възраждане" в Народното събрание се провежда изслушване на няколко ресорни министри във връзка с американските самолети на летище "Васил Левски“ в София. От него става ясно, че САЩ са поискали самолетите да пребивават на българска земя до края на месец май, а българското правителство е разрешило."В тези сложни геополитически времена това решение е откровенна заплаха за националната сигурност, а това разрешение национално предателство!", се казва в официална позиция на партията, изпратена до медиите.