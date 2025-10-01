Анализ: Стабилизирането на тристълбовата пенсионна система в България изисква строги мерки

© Анализ на тема "Някои насоки за движение по пътната карта за промени в пенсионната система“ с автор проф. д-р Богомил Манов, член на Фискалния съвет



При разработването на концепцията за пътна карта считаме за удачно да се имат предвид следните по-важни моменти:



1. Да имаме яснота каква част от брутния вътрешен продукт (БВП) ще се преразпределя чрез публичните разходи поне за един десет годишен период. Това ще ни покаже има ли възможности за увеличение на приходите в цялата бюджетна система, в т. ч. и в осигурителната такава, чрез привличане на допълнителен ресурс.



2. Да се разполага с информация дали процента на разпределение на разходите (структурата) в сектор "Държавно управление“ по функции ще остане същия или ще се промени за този 10 годишен период.



3. Да се даде отговор и на въпроса какви са потребностите от допълнителен паричен ресурс за разходопокривната част на пенсионната система за един период от 10 години напред.



4. Какъв механизъм се предлага да се отчита в значително по-висока степен на приемливост връзката - преведени осигурителни вноски от лицето и размер на получавана пенсия (принос – права).



Стабилизирането на тристълбовата пенсионна система в България изисква едновременно фискални, институционални и социални мерки, комбинирани в краткосрочна и средносрочна стратегия. В настоящия материал сме идентифицирали някои по-важни проблеми в съответните стълбове и предлагаме евентуални решения.



Първи стълб. България е в относително лоша демографска ситуация. По-малко хора влизат в полето на труда, отколкото излизат. Налице е застаряващо население, а това увеличава натиска върху първия стълб, изграден на разходопокривен принцип. Съществува сериозна уравновиловка във величината на получаваните пенсии (главно минималните). Сребърния фонд, в качеството на буферен фонд за стабилизиране на системата, е недостатъчен за финансиране на една евентуална пенсионна реформа.



Ето и някои предложения отнасящи се до фискалната краткосрочна стратегия:



Проблем. Не се отчита в достатъчно значима степен връзката принос за осигурителната система и величина на получаваната пенсия и от тук проблема с уравновиловката.



Предложение за решение: Изменение на сега съществуващото съотношение на осигурителните вноски между първия и втория стълб в полза на втория за новата работна сила.



Проблем. Липсват достатъчно средства за стабилизиране на пенсионната система. Парите в т.н. Сребърен фонд биха достигнали само за два месеца за покриване на разходите за пенсии в първия стълб.



Предложение за решение: Средствата да се инвестират в активи, които генерират по-висока доходност. Да отпадне планираното увеличение в средносрочната бюджетна прогноза за осигурителните вноски за фонд "Пенсии“ от 01.01. 2027 г. с 1 процентен пункт (п.п.) и от 01.01.2028 г. с 2 п.п. и след оптимизиране на системата и недостиг на средства да се увеличи ДДС с един или два п.п. Ако решението е да е с 2 п.п. да се въведе минимална ставка за лекарства, учебници и учебни помагала и други по преценка.



Проблем. Ковид добавката от 60 лв. влезе в основния размер, при това не само за пенсионерите от ковид годините, но и за всички бъдещи пенсионери. Освен това, тя се осъвременява всяка година с швейцарското правило.



Предложение за решение: Тези 60 лв. да отпаднат от бъдещите пенсии, а за настоящите пенсионери да спрат да се индексират. Логично е да се извадят от пенсионната система и да се прехвърлят към социалните плащания, но това само ще затрудни тяхното администриране.



Проблем. Сега пенсиите и добавките, несвързани с осигурителен принос, са в състава на държавното обществено осигуряване (ДОО4).



Предложение за решение: Да се извадят от ДОО. Да се прехвърлят към социалните помощи и да се получават като помощ, а не като пенсия.



Втори стълб. При него е налице съществена връзка между принос и права. Освен това, налице е приспособимост към демографските промени, намаляване на зависимостта от солидарната система и наследяване на средствата при смърт на осигуреното лице. Но съществуват и проблеми, главно свързани с ниска доходност и сравнително високи и сигурни такси за дружествата. Проблем за устойчивото развитие на втория стълб се явява и възможността за прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди към ДОО.



Предложение за решение: Въвеждане на мултифондовата система. Предложение за 3 отделни фонда с различна степен на риск, следователно и на очаквана доходност, формирани на възрастов критерии. Таксите да се състоят от постоянна и променлива част. Първата да се определя в процент към управляваните нетни активи, а втората в процент върху реализираната доходност. Да се обмисли и увеличаване на вноската в УПФ.



Проблем за устойчивото развитие на втория стълб се явява и възможността за прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди към ДОО.



Предложение за решение: Да се премахне нормативно установената конкуренция между първи и втори стълб, защото идеята е стълбовете да се допълват, не да се конкурират. Или поне да се намали (или да отпадне) коефициента на редукция на държавната пенсия, което ще увеличи реалните доходи на пенсионерите, ще засили доверието в системата и ще ограничи прехвърлянията към НОИ, укрепвайки баланса между първия и втория стълб.



Трети стълб. Да се насърчи откриването на индивидуални партиди на децата от техните родители, вместо последните да инвестират парите на името на децата в банкови депозити. Данъчното облекчение за личните вноски да се установи поне на 15% от данъчната основа, а размерът на данъчно освободената вноска при работодателските вноски за доброволно пенсионно осигуряване да се увеличи от 60 лв. поне до 200 лв.