Как да защитим бизнеса си в период на икономическа трансформация - нови пазари, по-лесен достъп до инвестиции и растеж, и къде се намира българският бизнес днес? Тази тема коментира икономическият анализатор Йоана Йотова.Според нея думата на 2026 година е "адаптация", защото повече от всякога българският бизнес трябва да се адаптира, особено във времена на сериозни икономически и политически промени. По думите ѝ такива сътресения карат бизнеса да изпада в състояние на оцеляване и само най-приспособимите ще успеят. Тя обясни, че ако предприемачите се възползват повече от кредитирането, но по правилен начин, със сигурност и малкият, и среден бизнес ще оцелеят.Въпреки, че не сме предприемаческа нация и се учим в процес, все повече бизнесмени се обръщат за съвет и партньорство, отчита анализаторът. Според Йотова това създава условия за растеж и сериозно развитие на икономиката в държавата.Тя открои ролята и значимостта на технологиите и изкуствения интелект в бизнеса. По думите ѝ те са водещ механизъм и създават условия, в които българският бизнес може да напредне. Ако преди време бизнесът е напредвал с години, сега вече го прави с месеци и може да постигне успех, допълва пред NOVA NEWS анализаторът.Според Йоана Йотова нашият пазар е привлекателен за чуждестранните инвеститори заради по-изгодните условия за работа, по-евтината работна ръка и добрата локация. Като проблем в бизнеса тя отчете това, че хората често не знаят каква цена да сложат на услугата или продукта, който предлагат.