Андрей Гюров.
По думите му рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора. "При единния сценарий ще има действия високо експертни, но силно политически мотивирани, които не съвпадат непременно с волята и с вижданията на министър-председателя и на президента, да не забравяме. И другият риск е попадането на случайни хора, които само защото са се позиционирали по някакъв начин политически, протестно, опозиционно, антистатукво и т.н., ще получат шанс да попаднат на позиции, за които не са готови", обясни той.
Според него изборът на Гюров беше доста логичен като цяло и доста очакван, но със сигурност част от мотивацията е това да се подаде ръка на градската демократична общност и тя, ако не е привърженик и съмишленик и съюзник в битките, поне да не бъде враг.
"Вътре в коалицията ПП-ДБ има много различни отношения към Румен Радев – на "Продължаваме промяната“ е едно, на "Демократична България“ е съвсем друго, на техните електорати също е много различно отношението лично към Румен Радев. Така че как би изглеждала една такава коалиция на фона на проевропейските и прозападни претенции, за мен ще е много любопитно и в това отношение специално аз съм по-скоро скептичен към нея", смята Харизанов.
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
©
Още по темата
/
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
11.02
Още от категорията
/
Националната мрежа за децата: Когато детето ти се разпада в ръцете ти - няма къде да го заведеш
12.02
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап, белязан от по-високи изисквания
12.02
Нинова за "Петрохан": Плачът да не се политизира въпросът е жалък. Има замесени политици и държавни служители
12.02
Росен Желязков: Цената на живота в Европа в момента е висока, защото тя загуби своята конкурентоспособност
12.02
Развитие по казуса със скритите камери: ГДБОБ блокира един от сайтовете, в които се разпространяваха видеата
12.02
МВР може да извършва проверки на видеонаблюдение само при договор с лицензирана охранителна фирма
12.02
Налични са свидетелски показания за сексуални контакти с непълнолетни и малолетни по случая в Петрохан
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Жълт код за значителни валежи за утре
22:08 / 12.02.2026
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап...
20:22 / 12.02.2026
Синдикат "Образование" предлага облекчен материал и повече практи...
20:20 / 12.02.2026
Желязков за случая "Петрохан": Това е една голяма национална драм...
20:21 / 12.02.2026
МВР може да извършва проверки на видеонаблюдение само при договор...
16:59 / 12.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.