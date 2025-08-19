ЗАРЕЖДАНЕ...
|Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
Предизвикателствата пред мира в Европа са без прецедент, отбеляза той.
"Не само войната, но и опитите за нейното приключване. Аз не си спомням друг път, в който Украйна да е получавала такова внимание от гледна точка на нейното действително положение в системата за сигурност в Европа – толкова европейски лидери да се вдигнат, само за да бъдат до нея, когато преговаря с американския президент. Това е действително без прецедент и само доказва, че Украйна е много, много важен, неотменим елемент от европейската сигурност", обясни Василев.
Според него, дори да се състои тристранна среща между президентите на Русия, Украйна и САЩ, тя няма да произведе никакъв резултат.
"Това, че Путин ще каже на Зеленски същото, което е казал на Тръмп, и Зеленски няма да го приеме, няма да произведе кой знае какъв голям резултат, освен внушението, което може да се отправи към обществото, че страните говорят", коментира международният анализатор.
По думите му руският президент се опитва да проектира, че е в силна позиция и от тази позиция може да води преговори и да превръща в аргумент съгласието си да не продължава офанзивата.
"На военното поле обаче Русия няма нови аргументи. Войната коства на Путин много ресурси и те са вече изчерпани. Ако трябва да я продължи, той ще трябва да бръкне в благосъстоянието на руснаците, а това е рискована операция", смята той.
Той обърна внимание, че американският президент има и друг дневен ред, освен Украйна. "Една от основните причини да ангажира Путин е, че той има приоритет отношенията си с Китай, защото Китай се оформя като големия му конкурент. Но разбирателство с Путин, особено срещу Китай, е просто нереално“, категоричен бе Илиян Василев.
