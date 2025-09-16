Анализатор: Жилища се изкупуват още на етап проект, така се формират високите цени

© Bulgaria ON AIR Заради еврото не трябва да се правят рискови инвестиции в имоти. За това предупреждават експерти. Хората се опасяват, че цените растат и бързат с необмислена покупка.



"Ако не поемаме риск, няма да получим доходност. Трябва да намерим баланс. Моментът е удачен винаги когато имаме жилищни нужди. Независимо какви са цените, ако нямаме къде да живеем, но имаме спестени средства и имаме жилищна нужда, ще закупим имот. Другото решение е да живеем под наем", заяви финансовият анализатор Иван Стойков.



Еврото не би трябвало да влияе пряко на имотите



Според него има реални предпоставки за повишаване на цените на имотите, но една част са спекулации.



"В България се говори, че цените на имотите биха се увеличили, защото ще има интерес от международни купувачи. Дали такива фондове още в началото на присъединяването ни към Еврозоната ще проявят интерес, не може да се предвиди. Самото приемане на еврото не би трябвало да има пряко влияние върху цените на имотите", обясни той за Bulgaria ON AIR.



Лихвите остават ниски



По думите на госта може да се говори за силно загряване на пазара на ипотечни кредити.



"Особено в последните месеци на тази година интересът към ипотечното кредитиране е висок. Лихвите остават на ниски нива, което е стимул, който поддържа ръста на кредитиране. В момента предлагането на имоти не е толкова високо. Жилища се изкупуват още на етап проект. Така се формират високите цени", изтъкна Стойков.



Трябва да внимаваме колко пари отделяме за кредити



Колкото по-малък процент доход отделяме за кредити, толкова по-добре, категоричен е той.



"Въпросът е да не надвишаваме 30-40 процента. Тези граници биха ни осигурили нормално погасяване на задължението, без да натоварваме бюджета. Изгодното е субективно. Не се очаква да се покачват лихвите по депозити", поясни финансовият анализатор.



Стойков посочи, че към края на юни почти 100 млрд. лв. са средствата физически лица в банковата система - на фирмите са 50 млрд. лв., което повишава банковата ликвидност.



Това са средства, които, комбинирани с ниските лихвени нива по кредити, дават благоприятна среда за кредитиране.