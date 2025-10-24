ЗАРЕЖДАНЕ...
Анализатори: Новите санкции срещу "Лукойл" са като "финансов COVID", ще има натиск върху цените
Експерти предупреждават за риск от разтърсване на пазара и настояват за бързи решения в рамките на един месец.
Пълната картина около наложените от Министерството на финансите на САЩ санкции върху компании от групата на "Лукойл“ ще бъде докладвана днес на премиера.
Санкциите забраняват на американски граждани и компании всякакви финансови отношения с посочените фирми, а за неамерикански лица предвиждат т.нар. вторични санкции при "значителни“ транзакции с тях. Според коментара на бившия зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, това е "икономически Магнитски за фирми“, който действа като "финансов COVID“ – заразява и свързаните контрагенти, банки и платежни оператори.
Бившият зам.-министър на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев очерта два сценария:
"Държавата временно да поеме управлението (чрез "особен управител“) на българските дружества, за да гарантира доставки и разплащания. За това обаче липсват изцяло изработени подзаконови правила – как се поема контролът, през коя юридическа структура ще се закупува суров нефт и ще се продава продукцията. Невъзможност за нормални разплащания, което би довело до спиране на операции, подобно на казуса със сръбската рафинерия, където плащания с карти бяха блокирани заради участието на американски финансови институции в картовите схеми.“
"Няма как да се разплащаш, ако банката ти бъде санкционирана. В кеш никой няма да носи стотици милиони“, добави Куюмджиев, като подчерта пред bTV, че хоризонтът за действие е около един месец.
И двамата експерти очакват натиск върху цените: Международните пазари вече реагираха с поскъпване на петрола с 4–5% през последните дни.
