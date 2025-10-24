Правителството свиква извънредно съвещание заради американските санкции срещу "Лукойл“ – какво означава това за цените и доставките на горива.Експерти предупреждават за риск от разтърсване на пазара и настояват за бързи решения в рамките на един месец.Пълната картина около наложените от Министерството на финансите на САЩ санкции върху компании от групата на "Лукойл“ ще бъде докладвана днес на премиера.Санкциите забраняват на американски граждани и компании всякакви финансови отношения с посочените фирми, а за неамерикански лица предвиждат т.нар. вторични санкции при "значителни“ транзакции с тях. Според коментара на бившия зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, това е "икономически Магнитски за фирми“, който действа като "финансов COVID“ – заразява и свързаните контрагенти, банки и платежни оператори.Бившият зам.-министър на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев очерта два сценария:"Държавата временно да поеме управлението (чрез "особен управител“) на българските дружества, за да гарантира доставки и разплащания. За това обаче липсват изцяло изработени подзаконови правила – как се поема контролът, през коя юридическа структура ще се закупува суров нефт и ще се продава продукцията. Невъзможност за нормални разплащания, което би довело до спиране на операции, подобно на казуса със сръбската рафинерия, където плащания с карти бяха блокирани заради участието на американски финансови институции в картовите схеми.“"Няма как да се разплащаш, ако банката ти бъде санкционирана. В кеш никой няма да носи стотици милиони“, добави Куюмджиев, като подчерта пред bTV, че хоризонтът за действие е около един месец.И двамата експерти очакват натиск върху цените: Международните пазари вече реагираха с поскъпване на петрола с 4–5% през последните дни.