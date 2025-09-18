ЗАРЕЖДАНЕ...
Анализатори: Опозицията е разединена, няма как математически да се случат нещата и вотът на недоверие да мине
В сряда сутрин няколко коли на представители на "Продължавам Промяната" блокираха входа към служебния паркинг на парламента откъм Държавния архив в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев. Според Андреева с действията си от ПП напомнят стилистиката на "Възраждане".
"Те правят подобен тип окупации. Следващата стъпка е да блокират микрофоните в залата. Това са радикални действия, които според мен спъват институционалния живот, което предполага една демокрация. Има си много други редица способи да изкажеш политическата си позиция", уточни пред NOVA тя.
По думите на Куртев няма как математически да се случат нещата и вотът на недоверие да мине.
"Блокирането на НС от страна на ПП не е нещо фатално, защото има други много входове за влизане без автомобил. Така че по някакъв начин не се ограничават правата на нито един депутат да изразява себе си по какъвто и да е начин. Така че това е просто един интересен флашмоб", допълни той.
Според Андреева опозицията е разединена и няма как да се обедини.
"Вотът на недоверие е един от най-сериозните инструменти на опозицията. Той не е така необходимо да се хаби. Не е ясно какво ще стане, ако пък вземе да мине. Представете си, че по някаква причина нещо се случи, не влязат депутат от някои от партиите и вотът мине. Какво става? Дали опозицията е готова за служебно правителство или ще може да направим мнозинство по някакъв начин", попита от своя страна Куртев.
