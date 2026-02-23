Андрей Гюров при първото заседание на Министерския съвет.
По думите днес трябва да осигурят средства за провеждането на избори.
"Много хора ще кажат, отново излишни разходи и аз ги разбирам. Те идват от хора, които работят, плащат си данъците и очакват всяко евро да бъде похарчено разумно. Това е гласът на отговорното общество, но истината е, че изборите не са разход, те са инвестиция", допълни Гюров.
"Тези 65 милиона евро не са за властта и партиите. Те са за процеса, за възнагражденията на членовете на изборните комисии, хората, от които ще изискваме да отчитат всеки глас, за разяснителната кампания на ЦИК и обучението на комисиите, защото не може вотът да бъде поверен на хора, които не са грамотни или които не могат да различат валидна от невалидна бюлетина", каза още служебният премиер.
Андрей Гюров: Не можем да си позволим да пестим от демокрация
