Служебният премиер Андрей Гюров обяви, че са успяли да спасят близо половин милиард евро по ПВУ.

"Спечелихме на България два много важни ресурса - време и пари. Когато поехме управлението в края на февруари, обратното броене по ПВУ течеше със скорост, която предишният парламент и правителство не се опитваха да догонят", каза Гюров на извънреден брифинг в Министерския съвет, предаде репортер на ФОКУС.

"Пред нас имаше две задачи - първата да поискаме четвъртото плащане по ПВУ и втората да спасим близо половин милиард евро по второто и третото плащане - пари, които бяха блокирани от политическата неохота на предишните управляващи да се борят с корупцията", каза той.

"Не прежалихме 400 милиона евро по ПВУ, които бяха отписани от предишната власт. Днес е 4 май и можехме да получим окончателно "не" от ЕК за тях, защото нямаме независимо разследване на корупцията и главния прокурор. Ние не допуснахме това да се случи и тези 400 милиона евро бяха спасени. След денонощни преговори Мария Недина и екипът ѝ успяха да променят срока, който изтича днес. Така кабинетът се пребори и времето не беше изгубено, а върнато. Какво ще се случи с него - ще реши новото правителство. Отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача - нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима и истинска борба с корупцията в България и независимо разследване на главния прокурор", каза Гюров.

Премиерът заяви, че кабинетът оставя около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Той обяви още, че ЕК е дала отсрочка за реформите, свързани с антикорупцията и разследването на главния прокурор.