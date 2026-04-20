Преди 150 години младите комити са въставали, за да имат всички българи право на избор. Днес ние го имаме. И го упражнихме, написа служебният премиер Андрей Гюров по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание.
"Свободата вече не е въпрос на "можем ли", а "какво избрахме", допълни той.
Служебният премиер посочи, че свободата не е еднократно пробуждане. "Тя е необходимост да останем будни, да мислим, да бдим и да не мълчим, ако се наложи да защитаваме свободата си", каза още той.
"Поклон пред героите от Априлското въстание", написа Гюров.
