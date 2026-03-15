Андрей Гюров пред БНР.
По думите му МВР анализира сигналите и секциите с най-много нарушения на предишните избори, за да насочи усилията си там, където рискът от манипулации е най-голям.
Премиерът обеща специални полицейски операции, с които да се влияе превантивно върху купуването на гласове. "Работим с добра система от данни, географска информационна система, имаме инфо за рисковите секции и вече имаме заведени 7 досъдебни производства за нарушени избори права на гражданите", заяви той.
"Целта е проста: избори, в които българските граждани не трябва сами да защитават гласа си с граждански арести", допълни Гюров.
Изборните нагласи в България коментира вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на обиколка край Провадия. Според него очакваната вълна на подкрепа към "Прогресивна България" на Румен Радев е все още на твърде ранен етап.
От Продължаваме промяната – Демократична България (ПП-ДБ) днес очертаха възможностите за следизборна коалиция с Румен Радев. "Ясен план за разрушаване на модела Борисов – Пеевски и вече Радев трябва да каже в каква степен антикорупционната наша програма му импонира на него", заяви Ивайло Мирчев.
Президентът вече коментира темата в Кюстендил. "Като влезем в Народното събрание и видим какво е разположението на силите като математика и не само, а като ясно заявени политически програми – не съм видял платформите и програмите на тези хора... така че рано е да говорим!", заяви Радев.
На този фон от ГЕРБ съобщиха, че все още подреждат листите си. "Има листи, които все още не са готови, те не са една и две, не мога да ги изброявам всичките. Когато бъдат готови, ще разберете", коментира Даниел Митов.
От БСП пък изразиха оптимизъм за изборите. "Нямам никакво съмнение, че БСП ще бъде част от следващия парламент и ще играе значима роля в него. Оттам нататък – глас народен, глас Божи", заяви Крум Зарков, като добави, че е рано да посочат с кого биха работили, поради все още много неизвестни фактори.
Андрей Гюров: Вече има седем разследвания за престъпления срещу политическите права на гражданите
Още по темата
/
Проф. Калинов: Избирателните комисии не се назначават по критерии на компетентност, а по партиен критерий
21:34
Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политици ще се борят за народния вот?
20:07
Атанас Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре
19:12
Крум Зарков: Без БСП не може и ние ще се отзовем, ако бъдем потърсени, но при спазването на ясни принципи
15:03
Божанов: Тези хора не са виждали софтуер, не са виждали код, не са виждали ключ, ама излизат на трибуната и се упражняват
14.03
Радев за "Боташ": Благодаря на министър Трайков, който осъзна и призна за добрата идея и възможните ползи от този договор
14.03
Психиатър за изборите: Младите хора са активни в социалните мрежи и се превръщат в двигател на силни емоционални реакции и кампании
14.03
Още от категорията
/
Мая Манолова: Настояваме Трайчо Трайков незабавно да оттегли наредбата за новата формула за сградна инсталация
18:39
Даниел Митов: Това, което ме притеснява по случая "Петрохан" е самата система, която прозира, за да се стигне до там
13:07
Павела Митова: Заради неконсенсусен законопроект за възобновяемите енергийни източници е възможно да загубим 437 млн. евро по ПВУ
11:02
Финансов анализатор: Ценови таван на горивата крие риск, "Лукойл Нефтохим" не бива да е политически буфер
09:00
Д-р Здравков бързо запълва "места" на утвърдени медици, а Околийски плаши с прокуратура след забърканата каша с тестовете за рак. Докога ще си играем със здравето?
08:58
